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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المستثمرين يُحذر من تفاقم أزمة مصانع الكرتون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:40 م
مصنع الكارتون
مصنع الكارتون
أسماء إبراهيم
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حذر المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون في مصر وعدم  توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل.


وقال "السقطي"، في بيان له اليوم، إن "الكثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضي، رغم اقتراب شهر رمضان؛ نتيجة عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليًا إلى 100% منذ شهر نوفمبر الماضي".

وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووعد بالتحقيق فى القضية، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات احتكارية فى السوق من قبل شركات الورق الكبرى، مؤكدًا ضرورة التدخل الحكومى السريع، ومنع تصدير الورق لمستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة البيئة أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الإنتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.

وأوضح أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، وأن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الاقبال على استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية مهددًا بكارثة بيئية جديدة فى مصر، خاصة وأن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عامًا على الأقل.

وفيما يتعلق بأسباب أزمة صناعة الكرتون، اعتبر «السقطى» أن الدراسة المبدئية التى قام بها في هذا الشأن أوضحت أن ارتفاع الطلب في أوروبا والصين على الورق رفع الأسعار العالمية، وهو ما استشعرته مصانع الورق الكبرى فى مصر، وبدأت تقوم بشراء كميات كبيرة من السوق المحلى تفوق طاقتها الانتاجية بغرض التخزين والتصدير، وهو ما استشعره تجار ورق الدشت فبدأوا فى رفع الأسعار فبدأت المصانع المتوسطة والصغيرة تشترى بالأسعار المرتفعة واضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع التي تعتمد في تعبئتها على صناديق الكرتون والتي من أهمها المواد الغذائية.

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