8167 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت السلطات في جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، 8 آلاف و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 25 ألفا و55 حالة.كانت الحكومة التشيكية ذكرت أنها ستطلب من مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما إضافية لكي تتمكن من إبقاء قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) معمولا بها حتى انحسار الوباء.