«التموين» تطلق «أهلا تسوق» لتحفيز الشراء

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق مبادرة "أهلا تسوق" من جانب القطاع الخاص بهدف تحفيز حركة التسوق في مصر، وانعكاس ذلك على موقعها التجاري، كما أنها ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة الاستهلاك فى مصر، خاصة وأنها تستهدف غالبية المصريين وتحفيز المستهلك على الشراء، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بعمل مبادرات فى المناسبات مثلًا "أهلا رمضان"، "أهلا مدارس" بهدف توفير منتجات بأسعار مناسبة.جاء ذلك خلال افتتاح عشماوي، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وكرم المسئولون عن قمة تجارة التجزئة وزير التموين والتجارة الداخلية، وأهدوه درع القمة تقديرًا لدوره في دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية، كذلك الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تقديرًا لنجاح الجهاز في جذب استثمارات وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية على مدار 3 سنوات ماضية.