التحفظ على 16 ألف زجاجة زيت مجهولة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 16416 عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مصنع تعبئة سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخلة على 16416 عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية معدة للبيع، وغير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.