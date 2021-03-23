الجمعيات الأهلية: نعمل على تجفيف منابع الغارمات
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:11 م
ولاء جمالطباعة
قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد من الجمعيات تتبنى فكرة إطلاق سراح الغارمات ودفع مبالغ الديون عليهم، فضلا عن هناك جمعيات تعمل على تجفيف منابع الغارمات من أساسها بدفع المبالغ المستحقة عنهم قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى أن دور الجمعيات لا يتوقف عند هذا الحد ولكن بعد دفع الديون وإطلاق سراحهم توفر لهم فرص عمل فى مشروعات متناهية الصغر من أجل استغلال طاقتهم الإيجابية وتوفير مصدر رزق لهم.
وأضاف عبد القوي للدستور، أن الجمعيات تعمل أيضا على توفير فرص عمل للسيدات، حتى لا يلجئن إلى الإقتراض وتراكم الديون عليهن، بالإضافة إلى العمل على رفع وعيهم فى التعامل وعدم اتجاههن إلى مثل هذه القروض.
فيما أكدت مصر الخير، أن المؤسسة نجحت في فك كرب 80 ألف غارم وغارمة من بداية البرنامج فى 2010 وحتى الآن، وأطلق سراحهم من السجون.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة.
وأضافت أن المؤسسة تسعى إلى تجفيف منابع الغارمين من أساسها، حيث أقامت أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتي وصلوا إلى 4 مصانع، كما وضعت حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 اآلاف فرصة عمل، كما تم إنشاء مصنع للكليم اليدوى بأطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والأغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر.
وأضاف عبد القوي للدستور، أن الجمعيات تعمل أيضا على توفير فرص عمل للسيدات، حتى لا يلجئن إلى الإقتراض وتراكم الديون عليهن، بالإضافة إلى العمل على رفع وعيهم فى التعامل وعدم اتجاههن إلى مثل هذه القروض.
فيما أكدت مصر الخير، أن المؤسسة نجحت في فك كرب 80 ألف غارم وغارمة من بداية البرنامج فى 2010 وحتى الآن، وأطلق سراحهم من السجون.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة.
وأضافت أن المؤسسة تسعى إلى تجفيف منابع الغارمين من أساسها، حيث أقامت أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتي وصلوا إلى 4 مصانع، كما وضعت حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 اآلاف فرصة عمل، كما تم إنشاء مصنع للكليم اليدوى بأطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والأغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر.