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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجمعيات الأهلية: نعمل على تجفيف منابع الغارمات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:11 م
الدكتور طلعت عبدالقوى
الدكتور طلعت عبدالقوى
ولاء جمال
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قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد من الجمعيات تتبنى فكرة إطلاق سراح الغارمات ودفع مبالغ الديون عليهم، فضلا عن هناك جمعيات تعمل على تجفيف منابع الغارمات من أساسها بدفع المبالغ المستحقة عنهم قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى أن دور الجمعيات لا يتوقف عند هذا الحد ولكن بعد دفع الديون وإطلاق سراحهم توفر لهم فرص عمل فى مشروعات متناهية الصغر من أجل استغلال طاقتهم الإيجابية وتوفير مصدر رزق لهم.

وأضاف عبد القوي للدستور، أن الجمعيات تعمل أيضا على توفير فرص عمل للسيدات، حتى لا يلجئن إلى الإقتراض وتراكم الديون عليهن، بالإضافة إلى العمل على رفع وعيهم فى التعامل وعدم اتجاههن إلى مثل هذه القروض.

فيما أكدت مصر الخير، أن المؤسسة نجحت في فك كرب 80 ألف غارم وغارمة من بداية البرنامج فى 2010 وحتى الآن، وأطلق سراحهم من السجون.

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة من أولى مؤسسات المجتمع المدني التى تصدت لظاهرة الغارمين منذ سنوات عديدة.

وأضافت أن المؤسسة تسعى إلى تجفيف منابع الغارمين من أساسها، حيث أقامت أول مصنع للسجاد اليدوى بابيس بالاسكندرية منذ 6 سنوات، وزاد عددها حتي وصلوا إلى 4 مصانع، كما وضعت حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 اآلاف فرصة عمل، كما تم إنشاء مصنع للكليم اليدوى بأطفيح بالجيزة، وجاري إنشاء مصنع جديد للكليم بأطفيح أيضا على مساحة 500 متر ليجمع انتاج الكليم اليدوى المميز وأيضا تصنيع العبوات والأغلفة التى يتم وضع الكليم بها في شكل متطور وغير تقليدى ليكون شكله لائق وجمالي ويواكب العصر.

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