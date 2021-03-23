الكلية السويسرية: اتجاه لتوزيع خريطة استثمار التجزئة بالدلتا والصعيد

كشف أحمد صبحي حميد، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ورئيس مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة 2021، أن القمة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادي لتوزيع خريطة الاستثمار بقطاع التجزئة في مصر.وأوضح حميد، أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية، كما أنه من القطاعات التي لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوي لمحافظات الدلتا والصعيد خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.