الكلية السويسرية: اتجاه لتوزيع خريطة استثمار التجزئة بالدلتا والصعيد

الكلية السويسرية: اتجاه لتوزيع خريطة استثمار التجزئة بالدلتا والصعيد
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:09 م
نرمين محمود الدهانطباعة
كشف أحمد صبحي حميد، عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ورئيس مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة 2021، أن القمة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادي لتوزيع خريطة الاستثمار بقطاع التجزئة في مصر.
وأوضح حميد، أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية، كما أنه من القطاعات التي لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوي لمحافظات الدلتا والصعيد خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.
وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.
كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.
وأوضح حميد، أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية، كما أنه من القطاعات التي لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوي لمحافظات الدلتا والصعيد خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.
وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.
كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.