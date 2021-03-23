دفن جثث ضحايا حادث التصادم بطريق الأوسطي

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ5 آخرين أصيبوا فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر.وتم التحفظ على السائق المتهم ووجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.وعلى الفور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم القبض على سائق النقل المتسبب فى الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتمت إزالة حطام الحادث بالكامل.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.