صندوق مصر السيادي: نسعى لزيادة إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية

كشف أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي عن أن هناك توسعات في السلاسل التجارية، مؤكدًا أن منظور مصر للاستثمار هو منظور الشمول الخدمي، حيث تسعى لزيادة حجم الاستثمارات بقطاع تجارة التجزئة والتوسع في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية.وأوضح خلال افتتاح معرض مصر للتجارة والاستثمار والتجزئة، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق لديه قناعة قوية فيما يخص الاستثمار، خاصة القطاع الزراعي، والذي شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لما له من أهداف كبيرة فيما يخص الأمن الغذائي.