21 % زيادة في الصادرات المصرية لدول الخليج خلال عام كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول الخليج العربى حققت قفزة جديدة بنهاية العام الماضى، لتسجل 5.1 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قاربت المليار دولار بنسبة 21% خلال عام.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن دول الإمارات تتصدر الأسواق الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.059 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 812.8 مليون دولار خلال عام، يليها المملكة السعودية التى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.686 مليار دولار بدون تغيير عن العام السابق عليه.وجاءت فى مرتبة لاحقة صادرات مصر لدولة الكويت التى سجلت 250.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 274.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 23.4 مليون جنيه خلال عام، كما سجلت صادرات مصر للبحرين ارتفاعًا لـ 139.3 مليون دولار مقابل 62.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 76.3 مليون دولار خلال عام، وقطر من 396 ألف دولار مقابل 171 ألف دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفى سياق متصل، أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول السوق العربية المشتركة إلى حدود 723.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 691.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 32.2 مليون دولار خلال عام، وسجلت الصادرات لليبيا 607.1 مليون دولار، يليها الأردن 588.9 مليون دولار، ثم العراق 435.1 مليون دولار، اليمن 337.5 مليون دولار، سوريا 299.7 مليون دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.