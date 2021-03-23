المجموعة الإفريقية بمجلس الأمن: يجب العمل لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد ممثلو المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن أهمية دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي في تونس، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وسحب أسلحتهم، لمنع هذه المجموعات من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق صراعات جديدة، بحسب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني.وقال السني - في سلسلة تغريدات بموقع (تويتر)، نقلتها بوابة الوسط الليبية - "في إطار التشاور والتنسيق مع الدول الأفريقية بخصوص تطورات الوضع السياسي في ليبيا وقبل الإحاطة الخاصة بليبيا يوم الأربعاء القادم، عُقد اجتماع مع ممثلي المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3+1 تونس، النيجر، كينيا وسانت فنسن وغرانادين وبحضور مندوبة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة".وأضاف: رحبت المجموعة الأفريقية باختيار واعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدين أهمية دعم مخرجات الحوار السياسي الليبي في تونس، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وسحب أسلحتهم، لمنع هذه المجموعات من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق صراعات جديدة".