تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

يواصل قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتجديد متحف الجزيرة للفنون.ومن ناحيته؛ قال المهندس عماد بيومى، المسئول عن المشروع، إن العمل قائم على قدم وساق، وتم إدراج أفكار وعناصر معمارية جديدة لإخراج المتحف في أبهى صورة ليكون جاهزًا للافتتاح في نهاية شهر يونيو 2022.وأضاف أن متحف الجزيرة للفنون مهم جدًا لإحياء التراث الحضاري والثقافي من خلال نشاطاته المتعددة ومعروضاته القيمة، خاصة أن المبنى منشأ على مسطح إجمالي 9000 متر بالمسطحات الخضراء والأرصفة وخزان الحريق.وأشار إلى أن المبنى يتكون من متحف الجزيرة والحضارة ومبنى البرج، حيث يتكون متحف الجزيرة والحضارة من البدروم، الذى يتضمن المخازن بمسطحات تساوى 180 مترًا مسطحًا طبقًا للاستخدام وغرفة المصعد البانورامي وأحواض زهور، أما الدور الأرضي يشمل قاعات للعرض وذلك بمساحات متنوعة، وأيضًا قاعة لكبار الزوار وكافتيريا وحمامات وقاعة لعرض الهدايا وغرفتي أمن وكنترول وممرات الخدمة وممرات حركة الجمهور وبداية السلم والأسانسير البانورامي والمصمم في محيط القبة السماوية والمدخل (الاستقبال) وبهو المدخل، بينما يشمل الدور الأول أماكن للعرض وأيضًا الميزانين ويشمل فتارين العرض وتراس صغير للواجهة عند المدخل الرئيسي.كما أن مبنى البرج ومتحف الجزيرة والحضارة متصلين في الأدوار الأرضي والأول والميزانين، ولكن يستمر البرج في طوابقه حيث يحتوي على سبعة طوابق متدرجة من الأكبر إلى الأصغر في المسطحات ومسطح المبنى الإجمالي مع الطابق الأرضي يساوى 355 مترًا مسطحًا، ويحتوى على أماكن عرض أيضًا وأماكن إدارية في الأدوار المختلفة واستراحات للموظفين في الطابق السابع.ويتميز مبنى متحف الجزيرة والحضارة بموقعه الممتاز وبارتفاعات تسمح بظهوره من جميع الواجهات والتي ستظهر بشكل جمالى مع المناطق الخضراء.