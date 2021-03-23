وزيرة البيئة تصل إلي محافظة بورسعيد لبحث جاهزية المحافظة لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة
وزيرة البيئة تبحث جاهزية بورسعيد لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك لبحث آليات تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة البلدية.
وتبحث وزيرة البيئة مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الاسماعيلية القاهرة إسكندرية"، في المرحلة الأولى.
وتهدف المنظومة إلى تطوير مستوي النظافة والحفاظ على البيئة، وكذلك الاستفادة من المخلفات، وتتحمل تكلفة المنظومة الدولة المصرية، وتنطلق في محافظة بورسعيد يوليو القادم.
وتبحث وزيرة البيئة مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الاسماعيلية القاهرة إسكندرية"، في المرحلة الأولى.
وتهدف المنظومة إلى تطوير مستوي النظافة والحفاظ على البيئة، وكذلك الاستفادة من المخلفات، وتتحمل تكلفة المنظومة الدولة المصرية، وتنطلق في محافظة بورسعيد يوليو القادم.
وزيرة البيئة تبحث جاهزية بورسعيد لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة
وزيرة البيئة تبحث جاهزية بورسعيد لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة
وزيرة البيئة تبحث جاهزية بورسعيد لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة
وزيرة البيئة تبحث جاهزية بورسعيد لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة