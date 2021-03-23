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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البورصة: «تجارة الجملة والتجزئة» حقق معدل نمو 4.6% رغم كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
البورصة
البورصة
نرمين محمود الدهان
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كشف محمد فريد الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، أن الاقتصاد الكلي في مصر أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر قمة مصر للتجارة والاستثمار التجزئة اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق معدل نمو بلغ 4.6٪؜ بالرغم من أزمة كورونا، واستحوذت على 13٪؜ من قوة التشغيل في سوق العمل، ويبلغ نسبة تمثيل المرأة في هذا القطاع 10٪؜ من إجمالي العاملات.

وأوضح أنه بالرغم من التطور في هذا القطاع الآن، إلا أن تأثيره محدود في البورصة وأسواق الأوراق المالية، لأننا لدينا عدد شركات أقل من المطلوب لهذا القطاع الضخم والذي يتطلب توفير تمويلات بصفة مستمرة عبر زيادة الاستثمارات في ظل الحديث عن مخازن إستراتيجية ومناطق لوجيستية.

وأوضح أن عدد الشركات التجارية المقيدة بالبورصة لا تتعدى 8 شركات، قامت برفع رؤوس أموالها 23 مرة خلال فترة القيد بالبورصة لتمويل مشروعاتها، والتي زادت من 350 إلى 705 مليارات جنيه.

وأوضح أن البورصة توفر مميزات للشركات المقيدة لديها منها الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية وضمان استمرارية تمويل هذه الشركات وفقاً لقواعد الحوكمة، كما أن ضريبة توزيعات الأرباح النقدية الشركات المقيدة لا تتعدى 5٪؜ بينما تصل لـ 10٪؜ للشركات غير المقيدة، فضلاً عن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال طرح الأسهم والسندات.

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