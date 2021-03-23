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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:21 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل المواطنين أصحاب برنامج تكافل وكرامة، عن بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة 2021، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن رابط إلكتروني من خلاله يستطيع المواطن التقدم بشكوته، وذلك توفيرًا لوقت المواطن نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة وأسرع في التفشي عن السابق.

ولأن الجميع مستمرين في عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أصحاب برنامج تكافل وكرامة، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل التي تشمل بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة 2021.

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة 2021

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المنصة الإلكترونية لأصحاب المعاشات الذين إذا واجهتم مشكلة أو شئ يمكنهم إرسال المشكلة عبر الرابط الإلكتروني tk.moss.gov.eg وللاستعلام عن الشكاوي تابع الخطوات التالية:

1 - أولًا يقوم راسل الشكوى بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي و الرابط هو كالتالي: tk.moss.gov.eg .

2 - ثم يقوم الراسل بكتابة أو اختيار الشكوى أو المشكلة التي تعرض لها.

3 - يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا.

4 - يقوم الراسل بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بالشكوى.

5 - أخيرًا.. يقوم المواطن بالضغط على كلمة ارسال الشكوى.

خطوات الدخول على بوابة الاستعلام في برنامج تكافل وكرامة 2021

الخطوة الأولى: أن يقوم المواطن المصري بالتسجيل على المنصة الإلكترونية بموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية: بعد أن ينتهي المواطن من الدخول على موقع الوزارة يقوم بإدخال كافة بياناته وهي كالتالي ( الاسم بالكامل - رقم القومي المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها - رقم الهاتف )، ثم يضغط على برنامج تكافل وكرامة 2021.

الاستعلام عن الرقم التأميني | وخطوات التسجيل

الخطوة الثالثة: سيطلب منك موقع الوزارة كتابة بياناتك بطريقة صحيحة والتأكد منها وتحديد المعاش التي تحصل عليه إذا كان في الشهر الحالي مارس أو أي شهر أخر.

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