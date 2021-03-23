موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:51 م
تزايدت عمليات البحث عن موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021، محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا بجميع منصاتها، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرب مقررات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الثانوى العام 2021.
وتم امتحانات لطلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي 2021 تحت ضغط شديد من حيث شكل وأسلوب الامتحانات والذي يعد جديد من نوعه على تلك الفئة من التعليم المرحلي وذلك نظرا لما تمر به جمهورية مصر العربية الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق من الأسبوع ويأتي ذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للثانوية العامة بجميع مراحلها الثلاثة، ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانى الثانوى امتحانات شهر مارس من خلال 3 امتحانات شهرية فى المنزل؛ حيث يأتي نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.
وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي بأنه يتم عقده من المنزل بالكامل حيث يأتي نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.
وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي بأنه يتم عقده من المنزل بالكامل حيث يأتي نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.
موعد شم النسيم لسنة 2021 وأسعار تذاكر الحدائق العامةيذكر أن النتائج الثانوية العامة للصف الثاني من العام الجاري هي تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية، وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى، حيث أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.
وتم امتحانات لطلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي 2021 تحت ضغط شديد من حيث شكل وأسلوب الامتحانات والذي يعد جديد من نوعه على تلك الفئة من التعليم المرحلي وذلك نظرا لما تمر به جمهورية مصر العربية الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).