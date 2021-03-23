وكيل تعليم مطروح يشهد فعاليات التقييم المركزى لنهائي مسابقة مسرحة المناهج

شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات التقييم المركزي لنهائي مسابقة مسرحة المناهج بين طلاب مدارس الرويني الابتدائية ومطروح الرسمية المتميزة لغات والسيدة عائشة الاعدادية بنات وذلك بمسرح المدرسة الرسمية بحضور منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وسلوي لطفي موجه عام التربية المسرحية.وقدم طلاب الرويني مسرحية منهجية عن الأساليب اللغوية لمادة اللغة العربية لاقت إعجاب واستحسان الحضور بالإضافة إلى أن قدم طلاب المدرسة الرسمية لغات مسرحية جميلة موجزة باللغة الانجليزية.واختتمت فعاليات نهائي المسابقة بمسرحية منهجية معبرة عن شجرة الدر لطالبات الصف الثالث الاعدادي بمدرسة السيدة عائشة لاقت الإشادة والثناء من وكيل تعليم مطروح.وأشاد وكيل تعليم مطروح بأداء الطلاب المتميزين بفنون التربية المسرحية خلال أدائهم المسرحيات المنهجية والتي تهدف لتبسيط المنهج الدراسي من خلال الأداء الفني الجيد، مثمنا الإهتمام بممارسة الانشطة التربوية لصقل مواهب الطلاب وتطوير شخصياتهم ليكونوا نواة طيبة في المستقبل.