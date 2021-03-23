سفير ألمانيا في ليبيا يؤكد دعم بلاده للحكومة الجديدة

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا "أوليفر أوفتشا"، دعم بلاده للمجلس الرئاسي الليبي، وللحكومة الليبية، ورغبتها في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا.جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي الليبي "عبدالله حسين اللافي"، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.واستعرض الجانبان الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، وانسحاب القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وإعادة توحيد المؤسسات، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.