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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير سابق: منشآت العاصمة الإدارية تعكس جهود القيادة في دفع عجلة التنمية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م
يوليوس جورج لوي
يوليوس جورج لوي
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أكد السفير يوليوس جورج لوي سفير ألمانيا السابق بالقاهرة رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية بالعاصمة الإدارية، سعادته بموقع الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية، مشيدا بالتقدم الملموس في كافة منشآت العاصمة الجديدة والتي تعكس جهود القيادة السياسية التي تبذل كل طاقتها في سبيل دفع عجلة التنمية.

وقال السفير يوليوس جورج لوى - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن إقامة الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية يعكس عمق العلاقات القوية بين ألمانيا ومصر على المستوى الرسمي والشعبي، لافتا إلى أن تشكيل مجلس أمناء الجامعة في مصر يعكس مدى اهتمام ألمانيا بالجامعة، حيث يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والتعليم وهيئة التبادل العلمي الـ"داد".

وأضاف أن القادم إلى مصر سوف يلاحظ مدى التطور الحادث في البلاد منذ الوصول إلى المطار مرورا بالشوارع والمدن المختلفة حيث يظهر بوضوح مدى التقدم على مستوى المنشآت والمباني والخدمات والطرق، معتبرا أن هذه المشروعات الكبرى التي تشهدها مصر تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أنه تمت إضافة برامج دراسية تهتم ببناء المستقبل وتفتح أسواق العمل أمام الدارسين مثل، برامج الهندسة الصيدلانية وإدارة المشروعات العقارية، ومجال العمارة والتصميم الداخلي، لافتا أنه لاحظ ضرورة وجود تخصص يُمكن الخريج من الحصول على فرص عمل مختلفة ومتميزة، فضلا عن برنامج السياحة وإدارة الفنادق.

وأوضح أن أحد الموضوعات الهامة التي ستتم مناقشتها في مجلس أمناء الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية هي التبادل العلمي والأكاديمي مع الجامعات الألمانية الشريكة الداعمة للمشروع، لافتا إلى أن فترة وجود الوباء العالمي تفرض بعض القيود وتحول دون تفعيل ذلك التبادل في الوقت الحالي، ولكن إذا تم اختفاء أثر جائحة فيروس كورونا سيتم سفر 400 طالب إلى ألمانيا خلال فترة الصيف المقبل.

وتابع: إن الجامعة الألمانية تهتم بصغار الشباب من طلاب المدارس، حيث تقدم لهم الجامعة على مدار يومين معكسر للتعرف على مجالات الدراسة عند التحاقهم بالجامعة، حيث يتفقد هؤلاء الطلاب المعامل وقاعات الدراسة، إلى جانب عقد العديد من الفعاليات خلال العام الجامعي 2020-2021، وهناك استمرار لتلك الفعاليات خلال العام المقبل رغم ظروف وباء كورونا.

ونوه إلى أن رسالة الجامعة الألمانية التطبيقة هى تعزيز التطور والتقدم العلمي في مصر والمنطقة، معربا عن إعجابه بمدى التقدم الحادث في مختلف منشآت الجامعة بالعاصمة الجديدة، وأنه سيتم التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى.

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