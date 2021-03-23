رياح شديدة تضرب بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، متمثلة في رياح شديدة محملة بالأتربة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.ويترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات لمتابعة الموقف لمواجهة أي تداعيات طارئة لحالة الطقس السيئ، في الوقت الذي انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس ويعمل كوبري النصر العائم طبقا لمواعيده المحددة المرتبطة بحركة عبور السفن بالقناة.