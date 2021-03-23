القبض على 3 لصوص سرقوا حقيبة سيدة بمدينة نصر
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:28 م
هدير مصطفيطباعة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 لصوص سرقوا حقيبة سيدة باستخدام سيارة ملاكي بمدينة نصر.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة حال استقلالهم سيارة قيادة أحد المتهمين وبحوزتهم حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر، فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب الخطف باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.
وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.
باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة حال استقلالهم سيارة قيادة أحد المتهمين وبحوزتهم حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر، فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب الخطف باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.
وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.
باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.