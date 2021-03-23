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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 3 لصوص سرقوا حقيبة سيدة بمدينة نصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:28 م
القبض على 3 لصوص
القبض على 3 لصوص
هدير مصطفي
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 لصوص سرقوا حقيبة سيدة باستخدام سيارة ملاكي بمدينة نصر.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة حال استقلالهم سيارة قيادة أحد المتهمين وبحوزتهم حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر، فرد خرطوش، طلقتان من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب الخطف باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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