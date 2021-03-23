موسكو: بوتين من أنصار إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنصار إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول، لكن بناء العلاقات لا يمكن أن يكون من طرف واحد.وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: "الرئيس بوتين مؤيد قوي للعلاقات الجيدة مع جميع الدولة، لكن، بالطبع، لا يمكن بناؤها من طرف واحد"، مؤكدا،في تعليقه على ظهور دعوات لتشديد موقف موسكو في العلاقات مع الولايات المتحدة، أن جزءا كبيرا من الأحاديث في هذا الشأن ليس له علاقة بالسياسة الرسمية.وأضاف: "غالبًا ما نسمع أحاديث مختلفة من حولنا، جزء كبير من هذه الأحاديث، بالطبع، لا علاقة له بالموقف الرسمي".