القبض على 8 دواعش في العراق

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول عبدالله، إنه تم القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادي بداعش في محافظات عدة.وأضاف رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب جهوده الحثيثة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.وأوضح أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من العمليات الناجحة إحداها كان في أقليم كردستان، تمكن فيها فوج السليمانية من القبض على هدفين بالجرم المشهود في حلبجة بعد توفير المعلومات الاستخبارية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى القبض على عنصرين من داعـش بمخمور والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات على نقاط القوات الأمنية.وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب وجه ضربة موجعة إلى العصابات الإرهابية من خلال القبض على ما يسمى "أمني قاطع العظيم" والإرهابي "أبو ياسر" والذي تم القبض عليه هو وأحد مُرافقيه في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.ولفت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب اختتم سلسلة عملياته بالقبض على إرهابي من عصابات داعش غرب بغداد، منوهًا لأن عدد الذين تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب بلغ 8 إرهابيين.