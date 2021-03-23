«العربية للتصنيع» تكرم الأمهات المثاليات بمصانعها وشركاتها

منح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، شهادات تقدير للأمهات المثاليات بمصانع وشركات الهيئة، موجها الشكر على ما تبذلنه من جهد في تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن، في إطار الاحتفاء وتكريم الأم المثالية بالعربية للتصنيع لعام 2021.وفي سياق آخر، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس، وبمشاركة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، توقيع اتفاقية تعاون بين العربية للتصنيع وشركة أيقن (IKEN) للتكنولوجيا الرقمية فى مجال مشروعات التحول الرقمي المتكاملة.يأتى توقيع هذه الإتفاقية فى إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك الذى سبق توقيعه العام الماضي، وذلك من خلال اتفاقية تحالف مشترك للدخول سويا في أعمال ومشروعات ذات قيمة مضافة تستفيد بالقدرات الفنية واللوجستية والاستثمارية والخبرات المجتمعة لدى كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة "أيقن" للتكنولوجيا الرقمية، والتي تتميز بخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحلول الأنظمة المدمجة وأمن مراكز البيانات.