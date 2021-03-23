متسابقة فنزويلا تحصد المركز الأول لملابس الشاطئ

فازت متسابقه من فنزويلا بالمركز الأول خلال مسابقه ملابس الشاطئ ضمن فعاليات ملكه جمال العالم للسياحة والبيئة المقامه بأحد فنادق مدينة دهب.وقالت الدكتورة أمال رزق رئيس المسابقة: اختارنا دهب كونها مدينة ساحرة، مؤكدة علي الاهتمام بالترويج السياحي من خلال هذه المسابقات داخل أماكن سياحيه بمصر.وأضافت أن إقامه مسابقه ملابس الشاطئ مساء أمس أمرمهم، وحصلت على المركز الأول متسابقه من دولة فنزويلا، وتايلاند المركز الثانى، وجنوب افريقيا حلت بالمركز الثالث.يذكرأن مسابقة ميس إيكو فى نسختها السادسة تمت بشاركة ٥٥ دولة مصدرة للسياحة، وسيقام حفل التصفيات وحفل الملابس الوطنية يوم ٢ إبريل، والحفل النهائى يوم ٤ إبريل.