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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربيني بلوك الستينات في «قصر النيل»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:54 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دعاء عبد المقصود
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تواصل دينا الشربيني تصوير مسلسلها الرمضاني "قصر النيل" بشكل مكثف استعدادًا لعرضه في موسم شهر رمضان المقبل، وتظهر دينا خلال أحداث العمل بلوك يعود لفترة الستينات.

وكانت شركة iProductions المنتجة للعمل قد أطلقت البوستر الرسمي للمسلسل وتصدره النجمة دينا الشربيني بطلة العمل الذي يتولى إخراجه خالد مرعي، ومن المقرر عرضه على شاشة MBC مصر.

البوستر لم يعتمد على جلسة تصوير، ولكن باستخدام لقطة من المسلسل، تظهر فيها دينا الشربيني بملابس تعود إلى عقد الستينات، وهي تنظر من النافذة بملامح حزينة.

قصر النيل هو تعاون جديد بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش بعد جراند أوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور محمود كارم، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

قام فريق العمل ببناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا واستعان مدير تصوير العمل هيثم حسني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.
دينا الشربيني بلوك الستينات في «قصر النيل»
دينا الشربيني بلوك الستينات في «قصر النيل»

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