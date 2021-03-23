اليوم.. اختيار أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر

تابعت جميع مديريات التعليمية اليوم، انتخابات اتحاد طلاب المدارس 2021، لليوم الثالث على التوالي، والتي تجرى "أونلاين" نظرا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.وتنتهي وزارة التعليم اليوم من اختيار أعضاء المكتب التفيذي للاتحاد بواقع 27 عضوا -طالب عن كل محافظة، إضافة إلى اختيار أمين اتحاد طلاب المدارس والأمين المساعد.وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن الانتخابات تتم في المديريات التعليمية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وسيتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد والأمين والأمين المساعد للاتحاد.وأوضح أن البرنامج الزمني لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تتضمن تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية وانتخابات المكتب التنفيذى، بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة في المحافظات.وأكد موسى أن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملي.