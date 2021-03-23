«رابطة العالم الإسلامي» والبوسنة والهرسك تبحثان سبل التعاون المشترك

بحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، اليوم الثلاثاء، مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش، سبل تعزيز التعاون الثنائي.ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين البوسنة والهرسك ورابطة العالم الإسلامي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات.وقد عبّرت الدكتورة بصيرة عن تقديرها لزيارة الأمين العام على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.