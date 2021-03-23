مشروع سعودي لتعزيز خدمات الصحة المدرسية في عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الأشهر الخمسة الماضية تقديم العديد من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذية.كما قام فريق المركز بعمل حملات تطوعية توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة، كما تم توزيع حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، للتخفيف من معاناته الإنسانية التي يمر بها.