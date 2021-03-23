رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:51 م
ألوان موضة ربيع٢٠٢١
ألوان موضة ربيع٢٠٢١
شيماء دهب
طباعة
يعتبر الربيع من الفصول التي تزدهر فيه الموضة لاختلاف الألوان المبهجه، من ملابس سيدات ورجال وأطفال ايضا.

وقالت الفاشون بلوجر إيمي شاهين، إن ألوان موضة ربيع 2021 مميزة، من أهمها الأحمر، الأخضر،الأصفر، البرتقالي، الأبيض، الزهري، الأوف وايت، الأزرق بكافة درجاته.

وأضافت: بالنسبة للرجال، تتمثل ألوان الموضة في الأبيض، الأخضر، الأزرق، الرمادي، الألوان الترابية بكافة درجاتها، مؤكدة أن موضة هذا الربيع تعتمد على الألوان المتداخلة والمنقوشة، ولكن برزت الأزهار المربعات والخطوط الطولية أيضا.

وتضمنت موضة ربيع 2021 أيضًا فساتين بأكمام قصيرة ضخمة، تدرجت الألوان بها بين الأبيض والبيج والأسود في هذه النوعية من التصاميم.

وأوضحت أن المطبوعات الفلكلورية وتصاميم الكروشيه موضة هذا الربيع، وخاصةً السترات والقبعات، أما البلوزات، فتدرجت ألوانها بين الوردي والأزرق الفاتح.
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١
تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

«الآثار» تكشف سيناريو قاعة «العرض المركزي» بمتحف الحضارة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بسعر خيالي.. بيع أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بدبي

أوكرانيا: سلالة بريطانيا المتحورة منتشرة في أنحاء البلاد

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس