تعرفي على ألوان موضة ربيع٢٠٢١

يعتبر الربيع من الفصول التي تزدهر فيه الموضة لاختلاف الألوان المبهجه، من ملابس سيدات ورجال وأطفال ايضا.وقالت الفاشون بلوجر إيمي شاهين، إن ألوان موضة ربيع 2021 مميزة، من أهمها الأحمر، الأخضر،الأصفر، البرتقالي، الأبيض، الزهري، الأوف وايت، الأزرق بكافة درجاته.وأضافت: بالنسبة للرجال، تتمثل ألوان الموضة في الأبيض، الأخضر، الأزرق، الرمادي، الألوان الترابية بكافة درجاتها، مؤكدة أن موضة هذا الربيع تعتمد على الألوان المتداخلة والمنقوشة، ولكن برزت الأزهار المربعات والخطوط الطولية أيضا.وتضمنت موضة ربيع 2021 أيضًا فساتين بأكمام قصيرة ضخمة، تدرجت الألوان بها بين الأبيض والبيج والأسود في هذه النوعية من التصاميم.وأوضحت أن المطبوعات الفلكلورية وتصاميم الكروشيه موضة هذا الربيع، وخاصةً السترات والقبعات، أما البلوزات، فتدرجت ألوانها بين الوردي والأزرق الفاتح.