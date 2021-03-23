محافظ الغربية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بالعجيزى

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة عدد من المشروعات الجارية في العاصمة، وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ عادل داود رئيس حي أول طنطا.وبدأت الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تطوير العواصم من خلال إنشاء ٦ عمارات تحتوي كل عمارة على دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان داخل منطقة العجيزي، وتابع المحافظ أعمال الحفر الجارية تمهيدًا لوضع الأساسات طبقًا للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن والذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع الإسكندرية، واختتمت الجولة بتفقد مقر النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجديد بعمارات عبد المنعم رياض بالمحطة، وذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة، حيث أشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تشطيب المقر وتجهيزه بأحدث المعدات.وخلال الجولة وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ٣ سيارات لسيرها عكس الطريق، كما وجه برفع كافة التراكمات بشكل دوري بطريق موقف شبين الكوم.