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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:47 م
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أكدت صحيفة «الصباح سبور» التركية، أن الشرطة المحلية في مدينة "إسطنبول" ألقت القبض على اللص الذي سرق حقيبة نجمنا المصري مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي.
اضغط للتفاصيل ومشاهدة الفيديو.
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