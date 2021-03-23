«الاعتماد والجودة» تحتفل بالإطلاق الرسمى لمنصتها الإلكترونية التفاعلية

احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل"، بالإطلاق الرسمي لمنصتها الإلكترونية التفاعلية التي تستهدف البث الحي والنقل عن بعد للمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالهيئة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخدمات الهيئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه من المقرر أن تتيح الهيئة جميع الاستفسارات التي طرحت خلال الملتقى عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.كانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.