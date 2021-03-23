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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 75 طربة حشيش و10 لفافات بانجو في حملات على البؤر الإجرامية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:43 م
حشيش
حشيش
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من شن حملات موسعة استهدفت ضبط البؤر الإجرامية التي تتاجر فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت التحريات قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بالإتجار فى مخدر الحشيش والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الغنايم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، عدد من الطلقات النارية، خزينتين بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة، سيارتين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" والاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منية النصر.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفان محمول، سلاحين أبيض،ميزان".

وباستهداف 3 عناصر إجرامية أمكن ضبط إثنين منهم وجارى تكثيف الجهود لضبط الأخير، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، حال تواجدهما بمحيط مسكن المتهم الثالث وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش، 10 لفافات لمخدر البانجو، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاحين أبيض.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

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