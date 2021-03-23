956 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 956 إصابة جديدة فيروس"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 258 ألفًا و745 حالة إصابة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية - في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا" - بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و808 حالات عقب تسجيل 22 وفاة جديدة منذ أمس الإثنين.وأضافت أيضًا أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 6 آلاف و394 حالة، من بينهم 1029 شخصًا يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات و92 آخرين تحت أجهزة التنفس الصناعي، مُشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 246 ألفًا و543 شخصًا فور تسجيل 820 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت كرواتيا على مدار أمس، 8 آلاف و177 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و485 ألف اختبار منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 121 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و700 ألف شخصًا حتى الآن.