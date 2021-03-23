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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:40 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ عددًا من المشروعات الجارية في العاصمة، وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع تطوير العواصم من خلال إنشاء 6 عمارات تحتوي كل عمارة على دور أرضي و9 أدوار علوية بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان داخل منطقة العجيزي.

وتابع المحافظ أعمال الحفر الجارية تمهيدًا لوضع الأساسات طبقًا للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن والذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع الإسكندرية، واختتمت الجولة بتفقد مقر النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجديد بعمارات عبد المنعم رياض بالمحطة، وذلك بحضور المستشار عمرو حتاتة، حيث أشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تشطيب المقر وتجهيزه بأحدث المعدات.

وخلال الجولة وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 سيارات لسيرها عكس الطريق، كما وجه برفع كافة التراكمات بشكل دوري بطريق موقف شبين الكوم.

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