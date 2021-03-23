رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الشرقاوي: تسجيل المعامل الطبية مرحلة وسيطة قبل التقدم للاعتماد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:40 م
المعامل الطبية
المعامل الطبية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكدت رانيا الشرقاوي رئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية، أن معايير تسجيل المعامل الطبية هي مرحلة وسيطة قبل التقدم للاعتماد تم تطبيقها حتى تتمكن المعامل الطبية من فهم آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بصفة عامة ومعايير الاعتماد بصفة خاصة.

وأكدت خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم وضع المعايير بواسطة لجنة إعداد وتطوير معايير المعامل الطبية المكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية وكذلك وزارة الصحة ومعامل مستشفيات القطاع الخاص والخبراء في تخصصات مختلفة في مجال التحاليل الطبية على مدى عام ونصف وذلك بالتوافق مع كافة المعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المعامل الطبية العاملة في مصر والتي مرت بالعديد من المراحل التي تشمل مراجعة الخبراء والتقييم من خلال التقييم الميداني وتقييم المراجعين وصولا إلى تطبيق معايير الاعتماد الدولي المصرية لتكون بذلك أول معايير مصرية للمعامل الطبية.

وحول عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وكيفية تقييم وقياس المتطلبات.. أضافت د. رانيا الشرقاوي أن الوثائق والمستندات المطلوب إرسالها عند التقدم بطلب للتسجيل بالهيئة تشمل: ترخيص المعمل وترخيص المدير الفني وترخيص المنشأة في حالة ما إذا كان المعمل بداخل منشأة طبية وتسجيل أعضاء المهن الطبية.

ولفتت إلى أن طريقة احتساب وتقييم معايير التسجيل تتم على أساس احتساب نتيجة المعايير المفردة كل على حده.. ويتم احتساب نتيجة المعايير التي تحتوي على معايير فرعية من مجموع متوسط كافة المعايير الفرعية الخاصة بها.. وأثناء حساب النتيجة الإجمالية يتم احتساب المعايير الرئيسية فقط وتطرقت إلى تفاصيل قياس وحساب كل معيار.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

«الآثار» تكشف سيناريو قاعة «العرض المركزي» بمتحف الحضارة

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بسعر خيالي.. بيع أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بدبي

أوكرانيا: سلالة بريطانيا المتحورة منتشرة في أنحاء البلاد

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس