الشرقاوي: تسجيل المعامل الطبية مرحلة وسيطة قبل التقدم للاعتماد

أكدت رانيا الشرقاوي رئيس اللجنة القومية لإعداد وتطوير معايير اعتماد المعامل الطبية، أن معايير تسجيل المعامل الطبية هي مرحلة وسيطة قبل التقدم للاعتماد تم تطبيقها حتى تتمكن المعامل الطبية من فهم آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بصفة عامة ومعايير الاعتماد بصفة خاصة.وأكدت خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم وضع المعايير بواسطة لجنة إعداد وتطوير معايير المعامل الطبية المكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية وكذلك وزارة الصحة ومعامل مستشفيات القطاع الخاص والخبراء في تخصصات مختلفة في مجال التحاليل الطبية على مدى عام ونصف وذلك بالتوافق مع كافة المعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المعامل الطبية العاملة في مصر والتي مرت بالعديد من المراحل التي تشمل مراجعة الخبراء والتقييم من خلال التقييم الميداني وتقييم المراجعين وصولا إلى تطبيق معايير الاعتماد الدولي المصرية لتكون بذلك أول معايير مصرية للمعامل الطبية.وحول عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وكيفية تقييم وقياس المتطلبات.. أضافت د. رانيا الشرقاوي أن الوثائق والمستندات المطلوب إرسالها عند التقدم بطلب للتسجيل بالهيئة تشمل: ترخيص المعمل وترخيص المدير الفني وترخيص المنشأة في حالة ما إذا كان المعمل بداخل منشأة طبية وتسجيل أعضاء المهن الطبية.ولفتت إلى أن طريقة احتساب وتقييم معايير التسجيل تتم على أساس احتساب نتيجة المعايير المفردة كل على حده.. ويتم احتساب نتيجة المعايير التي تحتوي على معايير فرعية من مجموع متوسط كافة المعايير الفرعية الخاصة بها.. وأثناء حساب النتيجة الإجمالية يتم احتساب المعايير الرئيسية فقط وتطرقت إلى تفاصيل قياس وحساب كل معيار.