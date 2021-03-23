المطارات تستعد للموجة الثالثة من كورونا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعدادات كافة المطارات الرئيسية والإقليمية ذات المقاصد السياحية للموجة الثالثة لفيروس كورونا، حيث تم التأكيد على جميع مديري تلك المطارات، بضرورة تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الداخلية والدولية، والتنسيق مع إدارات الطب الوقائي والحجر الصحي بالمطارات.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطارات السياحية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة في معدلات التشغيل مختلفة الجنسيات، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي، حيث بدأت بعض شركات الطيران الخاصة المصرية في تسيير عددا من الرحلات الداخلية بين مطارات القاهرة وطابا وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.وأشارت إلى أن السلطات المختصة بقطاع الطيران المدني تلقت إخطارات من شركات طيران سياحة مصرية وأجنبية لتسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية، خاصة مع حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الأسابيع الماضية.