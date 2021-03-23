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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة روسية: الجيش يستعد لاختبار طائرات حربية متطورة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:38 م
طائرات حربية
طائرات حربية
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ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يستعد خلال العام الجاري لاختبار عدة طرازات من الطائرات الحربية المتطورة في القطب الشمالي للكرة الأرضية.

ونقلت "إزفيستيا" عن مصادر بوزارة الدفاع الروسية - لم تسمه - القول: إن عدة أنواع من الطائرات العسكرية سيجري اختبارها في العام الجاري في القطب الشمالي، بما في ذلك القاذفات "سو – 34" والطائرات المقاتلة "سو – 34" و"سو 35" والطائرات البرمائية "بي – 200".

وأشارت إلى أنه سيجري وفق هذا البرنامج اختبار استعداد هذه الطرازات للعمل في مناخ القطب الشمالي وفي منطقة بحر الشمال، موضحة أن أجهزة الكمبيوتر والملاحة الخاصة بالطائرات الجديدة ستخضع لاختبارات شاملة بشكل خاص.

وأضافت الصحيفة الروسية: إنه "سيجري في المستقبل القريب نقل قسم فرعي من قاذفات "سو – 34" إلى الأسطول الشمالي من مطار "شاجول" في منطقة تشيليابينسك، لافتة إلى أن مصادرها بوزارة الدفاع الروسية أكدت أن الخطط تهدف كذلك إلى إجراء اختبار تدريب قتالي لأحدث مقاتلات "سو – 34" في القطب الشمالي.

يُذكر أن تصريحات روسية تتابعت في الأشهر القليلة الماضية حول تعزيز الوجود الجوي في شمال روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات " ميج – 29 كي" المتمركزة على حاملة الطائرات من فوج الطيران البحري رقم 100 قد تم وضعها في مهمة قتالية تجريبية في جزر القطب الشمالي.

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