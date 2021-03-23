رئيس هيئة البريد: خطة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمكاتب

كشف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة وضعت خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية؛ للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية.وأشار «فاروق»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الهيئة لا تنافس البنوك في عملها وليست بالأصل جهة تمويل أو إقراض، وتعمل في إطار سياسات البنك المركزي في فتح حسابات للعملاء والاستثمار الآمن لأموال المودعين، بالإضافة إلى توفير منتجات إدخارية تلبي احتياجات المصريين.ولفت إلى أن إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في البريد بلغت 210 مليارات جنيه، وهناك إقبالًا من المواطنين لزيادة مدخراتهم في البريد، منوهًا بأن حجم الودائع لم يتاثر بجائحة فيرس كورنا المستجد.وأوضح أن الهيئة حققت صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت 2 مليار جنيه، وتستهدف نمو الأرباح إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، بنسبة نمو 25%، مشيرًا إلى أن استثمارات الهيئة في تنفيذ عملية التطوير والتحديث ستصل 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.واضاف انه تم تطوير 1600 مكتب بريد وجاري تطوير 2000 مكتب خلال العام الجاري وجاري تركيب 1000 ماكينة صراف الي في الفروع خلال العام الجاري لتصل اجمالي العدد الي 1700 ماكينة بالاضافة الي زيادة عدد المكاتب المتنقلة واكشاك البريد لتوفير الخدمة في المناطق البعيدة.