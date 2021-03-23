وكيل تعليم الفيوم يشهد انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، عبر شاشات الفيديو كونفرانس بمركز مصادر التعلم بالمديرية.كما حضر محمد عبدالله وكيل المديرية، وهشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية، وحمدي الروبي موجه عام التربية الاجتماعية، وعبدالنبي كمال موجه أول تربية اجتماعية، وعماد كمال مسئول الاتحادات الطلابية، والعلاقات العامة وأمن المديرية، والطلاب أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب الفيوم،تم الانتخاب الحر المباشر عن طريق شاشات الفيديو كونفرانس بحضور المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الفيوم ( مصطفى محمود حمدى - نور الدين رمضان عبدالنور - شيماء عبدالله جابر - أحمد محمد عبدالله - محمد صادق عبدالحميد - ألاء محمد - أية حسين السيد)، وقام عدد 2 من طلاب المكتب التنفيذي بالترشيح لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية(مصطفى محمود حمدى - نور الدين رمضان عبدالنور).أكد وكيل الوزارة خلال لقاءه بطلاب المكتب التنفيذي بالفيوم على دور القائد ودوره الفعال ومستوى التفاعل المميز للقائد مع مرؤسيه، وهذا يتطلب ضرورة التسلح بالعلم بمهارات القيادة والإدارة، من أجل تنمية الإبداع ومهارات القيادة لدى الطلاب، فالقائد الناجح دائما مبدع ومتجدد.كما أشار وكيل الوزارة إلى اتجاه الدولة نحو تمكين الشباب للقيادة والإدارة والمناصب التنفيذية المتميزة، لذا لابد من إتقان المهارات اللازمة فى السن الصغير للطلاب من مهارات القائد الفعال والناجح.وفي كلمته، أشاد وكيل المديرية بدور الأخصائي الاجتماعي ودورة الأساسي بالمدرسة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.