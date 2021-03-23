دور «الاعتماد والجودة» بعد تسجيل المعامل للحصول على الاعتماد

كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة عن دور الهيئة بعد تسجيل المعامل للحصول على الاعتماد.جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وأوضح أنه بعد تقدم المعمل للتسجيل، تتيح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خدمة تأهيل العاملين وتعريفهم بالمعايير إلى جانب برنامج دعم القدرة على (التقييم الذاتي للمؤسسات) من خلال زيارات ميدانية تستهدف زيادة قدرة المنشأة على إجراء التقييم الذاتي، وتحسين الأداء من خلال استخدام أداة مجانية يمكن من خلالها تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب بالنسبة لتطبيق كل معيار.ولفت إلى أن ذلك يتيح للمنشأة مراجعة أولوياتها والعمل على رفع كفاءتها من خلال خطط عمل ملائمة.