تكريم لطفى لبيب وهانى شنودة بالقومى للسينما

يكرم المهرجان القومي للسينما في السابعة من مساء اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب، والموسيقار الكبير هاني شنودة، ومدير التصوير سمير بهزان، ضمن سلسلة الخالدون كما سيتم تكريم اسم مخرج الروائع حسن الإمام.ومن المقرر أن تقوم قناة نايل سينما مساء اليوم بنقل حفل توزيع الجوائز والتكريمات على الهواء مباشرة، في تمام الساعة السابعة مساء، من تقديم الإعلامية رباب الشريف.كما تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية مساء اليوم بمسرح الجمهورية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.ومن المقرر أن يقام الحفل وفقا للغجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا وتقليل الأعداد المتواجدة اليوم.