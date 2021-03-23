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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسيط الاتحاد الأوروبي في المحادثات الجورجية يعود لتبليسي نهاية الأسبوع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم، عودة كريستيان دانيلسون وسيط الاتحاد الأوروبي في المحادثات بين حزب الحلم الجورجي الحاكم والمعارضة، إلى جورجيا بحلول نهاية الأسبوع الجاري؛ لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق حول "قضيتين من أكثر المسائل تحديا" بشأن أزمة إعادة الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح المعارضين.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس المجلس الأوروبي، الذي كان قد أرسل دانيلسون إلى جورجيا في 12 مارس الجاري، وقضى بها أسبوعًا، إلا أنه غادرها في 19 مارس بعد أن انتهت وساطته دون نتيجة.

وأوضح بيان صحفي صدر بعد جهود الوساطة أن الأطراف توصلوا إلى اتفاق بشأن ثلاثة من أصل خمسة قضايا تشمل الإصلاح الانتخابي وإصلاح العدالة وتوزيع السلطة في المجلس التشريعي للولاية، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن "قضايا الانتخابات والعدالة المسيسة".

وتقول أحزاب المعارضة الجورجية التي فازت بمقاعد في الدورة العاشرة للبرلمان الجورجي، إن الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي كانت مزورة وتطالب بإعادة الانتخابات منذ نوفمبر 2020.، كما زاد اعتقال رئيس حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا في فبراير الماضي، من التوتر السياسي.

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