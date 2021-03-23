رئيس الوزراء يصل الأردن للمشاركة باجتماعات اللجنة العليا المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.كان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدى القاهرة.وتوجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ووفدي البلدين، تمهيدًا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.ومن المقرر أن تتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلًا عن التعاون في مجالات الإسكان، الكهرباء، والموارد المائية، وغيرها، وسيتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.