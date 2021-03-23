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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تتابع مستجدات منظومة المخلفات بالإسماعيلية وتناقش المخطط المحدث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:34 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، والتقت باللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في إدارة المنظومة، حيث أعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في ٢٠١٨٢٠١٩، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتوائم معها.

وأضافت أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت أنه سيتم دعم المحافظة بـ ٦ محطات وسيطة متحركة خلال هذا العام، والانتهاء من تشغيل مصنع التدوير، إلى جانب الدفع بإعداد خلية دفن جديدة فور الموافقة على الموقع من خلال دور الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في الموافقة على التصميمات الفنية.

وشددت الوزيرة على أن قانون المخلفات الجديدة يساعد العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة على تقنين أوضاعهم، حيث يتطلب حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة حتى لا ترقع عليهم الغرامات فور تطبيقها، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي نجحا في إطلاق قاعدة بيانات تمكن هؤلاء العمال من تسجيل بياناتهم وقام بالفعل عدد ٤٠٢٠ عامل بتسجيل بياناتهم من منشأة ناصر و١٥ مايو، كما تعمل وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على منحهم مسمى وظيفي وحوافز اجتماعية وصحية، إلى جانب توعية المواطنين بالمنظومة وقيام منظمات المجتمع المدنى بدورهم في ذلك.

ومن جانبه، أشاد محافظ الاسماعيلية بتعاون وزارة البيئة في إدارة المخلفات، مؤكدا أن هناك تقدم ملحوظ في المنظومة نتيجة المتابعة الدائمة أثناء التنفيذ وتعاون كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومصنع إدارة المخلفات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق تجربة الجمع المنزلي بحي من الأحياء بنطاق المدينة استعدادا لتعميمها بكافة أنحاء المحافظة وتوفير كافة آليات النجاح مع تقدير التكاليف وعمليات الفرز وتذليل كافة المعوقات لحصد نتيجة التجربة يوليو القادم 2021.

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