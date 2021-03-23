برلماني روسي يؤكد ضرورة تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية

أكد ممثل وزارة الشؤون الداخلية الروسية في مجلس الدوما فلاديمير بلوتنيتسكي، أنه من الضروري تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية في روسيا الاتحادية.وقال بلوتنيتسكي "اليوم "الثلاثاء": "أيدت الوزارة واقترحت في وقت سابق مراجعة تدابير المسؤولية عبر مجموعة كاملة من مواد الفصل 28 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، والتي تنص على المسؤولية عن الجرائم في مجال معلومات الكمبيوتر".وأضاف "قدمت الدائرة المقترحات ذات الصلة للبرلمانيين، ويمكنهم الآن أن يصبحوا جزءًا من مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات".يشار إلى أن الفصل 28 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية يجمع بين أربع مواد تتعلق بإنشاء وتوزيع الفيروسات وأحصنة طروادة والبرامج الضارة الأخرى والقرصنة الفعلية لشبكات الكمبيوتر والانتهاكات في المؤسسات التي تنطوي على مثل هذه الاختراقات.