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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميا.. «الاعتماد والرقابة الصحية» تطلق منصتها الإلكترونية التفاعلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:53 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني ليصبح منصة الهيئة الرسمية التفاعلية للتعريف بالمكونات الأساسية للإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المعامل المتاح من خلال الموقع الاليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg

وكشف خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب" والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن المتطلبات تشمل ٥ أجزاء رئيسية.

وأوضح أن الجزء الأول خاص بمتطلبات الترخيص طبقا لقانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا والخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، حيث يتم التأكد من استيفاء كل اشتراطاتها.. أما الجزء الثاني فيركز على متطلبات السلامة الوطنية وهي المعايير التي وضعتها الهيئة والتي تم الاشادة بها عالميا حيث تم أخذ جميع المشكلات والمخاطر ذات العلاقة بالتكنولوجيا أو الأدوية أو السلامة داخل المعامل والتي تستلزم التزام تام بجميعها حتى التسجيل الكامل مؤكدا على أهمية تطبيقها كذلك حفاظا على أمان وسلامة المعمل والعاملين والمتعاملين معه.

وأشار إلى أن الجزء الثالث من المتطلبات يتعلق بدليل التشغيل وهو وثيقة تشرح نظام ادارة جودة المعمل وكذلك السياسات والإجراءات التشغيلية الأساسية لنظام العمل التي يعمل المعمل وفقا لها بما في ذلك نظم التحكم والمراجعة وتأكيد الجودة.. وفي هذا الإطار أكد رئيس الهيئة أن الدليل التشغيلي ليس المقصود به وثائق نصية فقط بل سيكون المعمل مسئولا عن تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والعمل وفقا لما ورد في الدليل

أما الجزء الرابع يتناول كل ما يتعلق بالقيادة ووضع الخطط واتخاذ القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة، كما يتناول الجزء الخامس والأخير كل ما يتعلق بتفاصيل قوة العمل داخل المعمل وخبراتهم ودرايتهم بسياسات وإجراءات التشغيل.

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