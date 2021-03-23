الكويت ترحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب ودعم دولة الكويت للمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل متضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.كما دعت الوزارة في بيان اليوم، الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية وصولًا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن هذه المبادرة الكريمة تأتي إستمرارة لمبادرات المملكة العربية السعودية الخيرة وسعيها الدائم لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدة في هذا الصدد بهذه المبادرة ومقاصدها السياسية والأمنية والإنسانية الكبيرة.