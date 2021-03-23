الأمن العام ينفذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 29 قطعة سلاح نارى، بحوزة 22 متهما بينها 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وتنفيذ 51332 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى 5850 محكوما عليهم، بينها 168 حكم جناية، 16945 حكم حبس جزئى.وضبط تشكيل عصابى يضم 4 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 136 قضية مخدرات بإجمالى 144 متهما.وضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 8٫984 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫051 كيلو جرام.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وجارِ استمرار الحملات.