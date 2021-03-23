العراق وروسيا يبحثان الزيارات المهمة لمسؤولي البلدين قريبًا

بحث رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية عبد الكريم طعمة مهدي كعب، مع سفير روسيا لدى العراق ماكسيم ماكسيموف الزيارات المهمة لمسؤولي البلدين قريبًا.وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية- أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء- أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدا ضرورة الاستعداد لعقد الدورة التاسعة للجنة العراقية الروسية المشتركة المزمع عقدها في موسكو في أقرب وقت ممكن، والتي تتضمن التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.